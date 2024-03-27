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60-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона. На поле он провёл лишь 32 минуты

Англия

Провальный сезон для 20-летнего Лавии

60-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона. На поле он провёл лишь 32 минуты

chelseafc.com

Новина українською

Официальный сайт "Челси" опубликовал заявление относительно полузащитника команды Ромео Лавия. Сообщается, что бельгийский хавбек получил рецидив травмы бедра, и больше не сможет помочь лондонцам в нынешнем сезоне.

Последний раз Ромео появлялся на поле 27 декабря, в матче АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:1). Всего на счету 20-летнего футболиста 32 сыгранных минуты в текущей кампании.

Напомним, что состав "Челси" Лавия пополнил прошлым летом, перейдя из "Саутгемптона" за 60 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года.

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Челси (Лондон) травма Ромео Лавия
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Джим Слэйд (Харьков)
27.03.2024 в 15:45
И они на фоне Лавии и Нкунку ещё считают, что Мудрик - это неудачный трансфер
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Комментарии 1
Джим Слэйд (Харьков)
27.03.2024 в 15:45
И они на фоне Лавии и Нкунку ещё считают, что Мудрик - это неудачный трансфер
Ответить
0
0

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