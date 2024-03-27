60-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона. На поле он провёл лишь 32 минуты

Официальный сайт "Челси" опубликовал заявление относительно полузащитника команды Ромео Лавия. Сообщается, что бельгийский хавбек получил рецидив травмы бедра, и больше не сможет помочь лондонцам в нынешнем сезоне.

Последний раз Ромео появлялся на поле 27 декабря, в матче АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:1). Всего на счету 20-летнего футболиста 32 сыгранных минуты в текущей кампании.

Напомним, что состав "Челси" Лавия пополнил прошлым летом, перейдя из "Саутгемптона" за 60 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года.