Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
60-миллионный новичок Челси выбыл до конца сезона. На поле он провёл лишь 32 минуты
Провальный сезон для 20-летнего Лавии
chelseafc.com
Официальный сайт "Челси" опубликовал заявление относительно полузащитника команды Ромео Лавия. Сообщается, что бельгийский хавбек получил рецидив травмы бедра, и больше не сможет помочь лондонцам в нынешнем сезоне.
Последний раз Ромео появлялся на поле 27 декабря, в матче АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:1). Всего на счету 20-летнего футболиста 32 сыгранных минуты в текущей кампании.
Напомним, что состав "Челси" Лавия пополнил прошлым летом, перейдя из "Саутгемптона" за 60 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2030 года.
Популярное сейчас
- Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией
- Тораринссон: Цыганкова было трудно остановить
- Щенсный после победы над Уэльсом: Мы играли безнадежно на протяжении всего отборочного цикла
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
Комментарии 1