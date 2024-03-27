Манчестер Сити согласовал трансфер американского юниора

"Манчестер Сити" согласился на трансфер полузащитника "Филадельфия Юнион" Кавана Салливана.

По информации Фабрицио Романо, договор с 14-летним игроком уже согласован и в ближайшее время будет подписан.

Каван будет выступать за академию "Ман Сити".

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