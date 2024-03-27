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Манчестер Сити согласовал трансфер американского юниора

Англия
Обновлено

Кева Салливан переходит в АПЛ

Манчестер Сити согласовал трансфер американского юниора

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Манчестер Сити" согласился на трансфер полузащитника "Филадельфия Юнион" Кавана Салливана.

По информации Фабрицио Романо, договор с 14-летним игроком уже согласован и в ближайшее время будет подписан.

Каван будет выступать за академию "Ман Сити".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.03.2024 в 23:42
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.03.2024 в 23:42
Как лавочник пойдет
Ответить
0
0

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