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Манчестер Сити согласовал трансфер американского юниора
Кева Салливан переходит в АПЛ
twitter.com/FabrizioRomano
"Манчестер Сити" согласился на трансфер полузащитника "Филадельфия Юнион" Кавана Салливана.
По информации Фабрицио Романо, договор с 14-летним игроком уже согласован и в ближайшее время будет подписан.
Каван будет выступать за академию "Ман Сити".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
27.03.2024 в 23:42
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