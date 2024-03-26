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Защитник Манчестер Сити получил травму в матче за сборную Англии
Игрок выбыл на неопределенный срок
Фото: The Independent/автор невідомий
Джон Стоунз, защитник "Манчестер Сити", получил повреждение в матче за национальную сборную Англии против Бельгии.
29-летний игрок сыграл всего девять минут. Футболист получил травму паха и выбыл на неопределенный срок.
Вместо Стоунза на поле вышел Джо Гомес.
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Источник:daily star
Опубликовал: Екатерина Власова
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