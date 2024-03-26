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Защитник Манчестер Сити получил травму в матче за сборную Англии

Англия
Обновлено

Игрок выбыл на неопределенный срок

Защитник Манчестер Сити получил травму в матче за сборную Англии

Фото: The Independent/автор невідомий

Новина українською

Джон Стоунз, защитник "Манчестер Сити", получил повреждение в матче за национальную сборную Англии против Бельгии.

29-летний игрок сыграл всего девять минут. Футболист получил травму паха и выбыл на неопределенный срок.

Вместо Стоунза на поле вышел Джо Гомес.

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Манчестер Сити Джон Стоунз
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Источник:
daily star
Опубликовал: Екатерина Власова
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