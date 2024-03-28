  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-защитник Ливерпуля Джонсон: Нет никаких шансов, что преемник Клоппа сможет с ним сравниться
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Ливерпуля Джонсон: Нет никаких шансов, что преемник Клоппа сможет с ним сравниться

Англия

Слишком высокая планка, считает Глен

Экс-защитник Ливерпуля Джонсон: Нет никаких шансов, что преемник Клоппа сможет с ним сравниться

Tribuna.com

Новина українською

Бывший игрок "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что ни один тренер не сможет превзойти достижения Юргена Клоппа у руля "мерсисайдцев" в ближайшие годы.

"Знаю, что это звучит ужасно и жестоко, но у следующего наставника не будет шансов стать лучше Клоппа. И это многое говорит о том, какую команду Юрген построил в "Ливерпуле".

Лучшее, что он может сделать, - это сравниться с ним. Но начать настолько успешно будет трудно. Думаю, что следует нанять уже опытного тренера, который будет осознавать, что пробудет в клубе пару лет, и как только наступит спад, можно будет дать шанс более молодому специалисту. Заменить Клоппа неопытным наставником - не лучшая идея", - цитирует Глена Liverpool Echo.

Напомним, возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года, и завоевал за этот период 11 трофеев с клубом.

По теме
yellow-arrow
Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов
yellow-arrow
Голкипером сборной Бразилии интересуются европейские клубы
yellow-arrow
Тоттенхэм интересуется нападающим Фейеноорда
Юрген Клопп Глен Джонсон Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости