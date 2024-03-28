Экс-защитник Ливерпуля Джонсон: Нет никаких шансов, что преемник Клоппа сможет с ним сравниться

Бывший игрок "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что ни один тренер не сможет превзойти достижения Юргена Клоппа у руля "мерсисайдцев" в ближайшие годы.

"Знаю, что это звучит ужасно и жестоко, но у следующего наставника не будет шансов стать лучше Клоппа. И это многое говорит о том, какую команду Юрген построил в "Ливерпуле".

Лучшее, что он может сделать, - это сравниться с ним. Но начать настолько успешно будет трудно. Думаю, что следует нанять уже опытного тренера, который будет осознавать, что пробудет в клубе пару лет, и как только наступит спад, можно будет дать шанс более молодому специалисту. Заменить Клоппа неопытным наставником - не лучшая идея", - цитирует Глена Liverpool Echo.