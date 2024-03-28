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Тренер Бретфорда Б: Ярмолюк - невероятно целеустремленный человек, который хотел совершенствоваться каждый день
Множество комплиментов от бывшего тренера
instagram.com/yarmoliuk_yehor
Тренер "Бренфторда Б" Нил Макфарлейн рассказал, как работалось с украинцем Егором Ярмолюком.
Благодаря своей динамичности Егор мог справиться с интенсивностью наших тренировок. В этом плане он фантастический. Думаю, любому игроку с высоким потенциалом, который пришел к нам, важно убедиться, что он абсолютно готов подняться и воспользоваться своей возможностью, когда дело касается Томаса Франка и первой команды, привыкнуть к тактическим деталям игры с мячом и без мяча.
Когда Егор адаптировался, его физические кондиции и все остальное начало улучшаться. И можно было видеть невероятно целеустремленного человека, который хотел совершенствоваться каждый день. Именно такие игроки нам нужны. Со временем его английский улучшился, и это помогало ему.
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Возвращаясь к периоду адаптации. Пожалуй, самым важным для Егора было получение и оформление страховки на авто. Он очень нервничал из-за этой ситуации, но клуб приложил все усилия, чтобы решить ее. Это относительно тех мелочей, которые помогают игроку чувствовать себя комфортно за пределами поля. В этом плане наш клуб невероятный.
Для меня было настоящим удовольствием тренировать его каждый божий день, потому что, повторюсь, он постоянно хотел самосовершенствоваться. Он также улучшил команду. Мы помогли ему в этом и во всем остальном. Очень приятно видеть, как он продолжает это делать и хорошо выступает за первую команду в этом сезоне.
В текущем сезоне Ярмолюк сыграл за основную команду "Брентфорда" 21 матч во всех турнирах. Результативными действиями пока не отличался.
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