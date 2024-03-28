Тренер Бретфорда Б: Ярмолюк - невероятно целеустремленный человек, который хотел совершенствоваться каждый день

Тренер "Бренфторда Б" Нил Макфарлейн рассказал, как работалось с украинцем Егором Ярмолюком.

Благодаря своей динамичности Егор мог справиться с интенсивностью наших тренировок. В этом плане он фантастический. Думаю, любому игроку с высоким потенциалом, который пришел к нам, важно убедиться, что он абсолютно готов подняться и воспользоваться своей возможностью, когда дело касается Томаса Франка и первой команды, привыкнуть к тактическим деталям игры с мячом и без мяча.

Когда Егор адаптировался, его физические кондиции и все остальное начало улучшаться. И можно было видеть невероятно целеустремленного человека, который хотел совершенствоваться каждый день. Именно такие игроки нам нужны. Со временем его английский улучшился, и это помогало ему.