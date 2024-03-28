Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед

Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн сегодня тренировался с основной командой. Напомним, что 17-летний игрок выступает за "Манчестер Юнайтед" U18 и U21.

В текущем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей за U18, в одном из которых забил гол, а также 3 игры за U21, где тоже сумел забить.