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Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед
Ждем со временем и в АПЛ
Фото: Getty Images
Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн сегодня тренировался с основной командой. Напомним, что 17-летний игрок выступает за "Манчестер Юнайтед" U18 и U21.
В текущем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей за U18, в одном из которых забил гол, а также 3 игры за U21, где тоже сумел забить.
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Источник:МЮ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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efim423 (odessa)
28.03.2024 в 21:47
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