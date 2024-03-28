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Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед

Англия

Ждем со временем и в АПЛ

Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images

Новина українською

Англо-украинский талант "Манчестер Юнайтед" Захар Бауманн сегодня тренировался с основной командой. Напомним, что 17-летний игрок выступает за "Манчестер Юнайтед" U18 и U21.

Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед - изображение 1

В текущем сезоне полузащитник отыграл 12 матчей за U18, в одном из которых забил гол, а также 3 игры за U21, где тоже сумел забить.

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Манчестер Юнайтед
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1 голосов
Источник:
МЮ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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efim423 (odessa)
28.03.2024 в 21:47
может лучше его заиграть за сборную , ах да у него папочка не шева , та да ладно
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
28.03.2024 в 21:47
может лучше его заиграть за сборную , ах да у него папочка не шева , та да ладно
Ответить
0
0

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