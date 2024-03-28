Президент Челси покинет свой пост - известно, когда это произойдет

Тодд Боули может покинуть "Челси" уже в 2027 году. Clearlake Capital назначат Бехдада Эгбали ему замену, — сообщает The Standart.

Clearlake Capital имеют примерно 60% акций лондонцев. После ухода Абрамовича из клуба введено правило о смене президента каждые 5 лет.

Тодд Боули летом был назначен на пост спортивного директора клуба, но сейчас участие в футбольной деятельности клуба у него уменьшилось.

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Напомним, что "Челси" занимает 11-ю строчку в АПЛ в данный момент. Также "синие" продолжают бороться за Кубок Англии. Они находятся на стадии полуфинала, где встретятся с "Манчестер Сити" 20 апреля 2024 года.