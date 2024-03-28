Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Челси покинет свой пост - известно, когда это произойдет
Кто будет его преемником?
Getty Images / Global Images Ukraine
Тодд Боули может покинуть "Челси" уже в 2027 году. Clearlake Capital назначат Бехдада Эгбали ему замену, — сообщает The Standart.
Clearlake Capital имеют примерно 60% акций лондонцев. После ухода Абрамовича из клуба введено правило о смене президента каждые 5 лет.
Тодд Боули летом был назначен на пост спортивного директора клуба, но сейчас участие в футбольной деятельности клуба у него уменьшилось.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Челси" занимает 11-ю строчку в АПЛ в данный момент. Также "синие" продолжают бороться за Кубок Англии. Они находятся на стадии полуфинала, где встретятся с "Манчестер Сити" 20 апреля 2024 года.
Популярное сейчас
- Российская ПВО сбила над Севастополем свой же истребитель - ВИДЕО
- Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник
- Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
- "Это наш Миша". Челси отреагировал на победный гол Мудрика
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО