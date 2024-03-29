МЮ и Тоттенхэм хотят приобрести защитника Ниццы

Французский клуб в этом сезоне демонстрирует привлекательную игру, что сказывается на заинтересованности многих команд к игрокам орлят. Как сообщает talkSPORT, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" интересуются защитником Жан-Клером Тодибо.

Француз сыграл важную роль в том, что "Ницца" стала самой надежной защитой в Лиге 1, пропустив лишь 20 мячей в этом сезоне. Красные дьяволы имеют все шансы переманить звезду на "Олд Траффорд" благодаря связям сэра Джима Рэтклиффа как с "Юнайтед", так и с "Ниццей".

Добавим, что Тодибо сыграл за "Ниццу" 25 поединков и отметился одной передачей.