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МЮ и Тоттенхэм хотят приобрести защитника Ниццы

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Цена вопроса - 40 млн фунтов стерлингов

МЮ и Тоттенхэм хотят приобрести защитника Ниццы

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Французский клуб в этом сезоне демонстрирует привлекательную игру, что сказывается на заинтересованности многих команд к игрокам орлят. Как сообщает talkSPORT, "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" интересуются защитником Жан-Клером Тодибо.

Француз сыграл важную роль в том, что "Ницца" стала самой надежной защитой в Лиге 1, пропустив лишь 20 мячей в этом сезоне. Красные дьяволы имеют все шансы переманить звезду на "Олд Траффорд" благодаря связям сэра Джима Рэтклиффа как с "Юнайтед", так и с "Ниццей".

Добавим, что Тодибо сыграл за "Ниццу" 25 поединков и отметился одной передачей.

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Ницца Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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