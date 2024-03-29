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Тренер женской команды Лестера уволен из-за отношений с футболисткой
Второй такой случай в женских дивизионах Англии в этом году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вилли Кирк уволен с должности наставника женской команды "Лестера".
Как сообщает Mirror, такое решение руководство "лисиц" приняло после проведения внутреннего расследование предполагаемых отношений с одной из футболисток. Официальной причиной отстранения 45-летнего специалиста от работы стало "нарушение им кодекса поведения клуба".
Кирк присоединился к "Лестеру" в июле 2022 года в качестве футбольного директора, а в ноябре того же года стал главным тренером.
Отметим, что в прошлом месяце по той же причине был уволен уже экс-рулевой женского "Шеффилда" - Джонатан Морган.
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