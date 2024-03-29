  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер женской команды Лестера уволен из-за отношений с футболисткой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер женской команды Лестера уволен из-за отношений с футболисткой

Англия

Второй такой случай в женских дивизионах Англии в этом году

Тренер женской команды Лестера уволен из-за отношений с футболисткой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вилли Кирк уволен с должности наставника женской команды "Лестера".

Как сообщает Mirror, такое решение руководство "лисиц" приняло после проведения внутреннего расследование предполагаемых отношений с одной из футболисток. Официальной причиной отстранения 45-летнего специалиста от работы стало "нарушение им кодекса поведения клуба".

Кирк присоединился к "Лестеру" в июле 2022 года в качестве футбольного директора, а в ноябре того же года стал главным тренером.

Отметим, что в прошлом месяце по той же причине был уволен уже экс-рулевой женского "Шеффилда" - Джонатан Морган.

По теме
yellow-arrow
Будущее Ливерпуля. Молодые таланты, которые завтра могут заменить Салаха и Вирджил ван Дейка
yellow-arrow
МЮ и Тоттенхэм хотят приобрести защитника Ниццы
yellow-arrow
АПЛ запретила болбоям возвращать мячи игрокам - футболисты будут сами забирать их с подставок
женский футбол тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости