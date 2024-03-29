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Юрген Клопп рассказал о травмированных игроках Ливерпуля
Хорошие новости для английского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что защитник Эндрю Робертсон не получил серьезной травмы, а нападающий Дарвин Нуньес уже тренируется с командой.
"Повреждение Робертсона не является серьезным. Он будет работать день за днем... все не так плохо".
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"Нуньес в порядке, он тренируется с командой, и все хорошо", - добавил Клопп
Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 31 марта, они сыграют против "Брайтона". Начало - в 16:00.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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