Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола подтвердил, что лидеры обороны Ман Сити не сыграют против Арсенала
Какая причина?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала" в воскресенье 31 марта 2024 года. После матчей сборных несколько игроков "горожан" были под вопросом, потому что не доиграли свои матчи из-за травм.
Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер и Джон Стоунз не сыграют в матче. Мануэль Аканджи, Кевин де Брюйне и Эдерсон должны быть готовы к поединку.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Манчестер Сити" на данный момент находится на 3-м месте в АПЛ и имеют в своем активе 63 пункта. "Горожан" опережают "Арсенал" и "Ливерпуль", у которых по 64 очка.
Популярное сейчас
- Экс-владелец Перемоги: После нашей победы над Кривбассом Павелко кричал: Что вы вытворяете? Вы знаете, чья это команда?
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Мобилизация 500 тысяч человек? Сырский оценил реальные потребности ВСУ
- Два клуба Премьер-лиги заинтересовались молодым талантом Барселоны
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО