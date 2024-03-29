Пеп Гвардиола подтвердил, что лидеры обороны Ман Сити не сыграют против Арсенала

"Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала" в воскресенье 31 марта 2024 года. После матчей сборных несколько игроков "горожан" были под вопросом, потому что не доиграли свои матчи из-за травм.

Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер и Джон Стоунз не сыграют в матче. Мануэль Аканджи, Кевин де Брюйне и Эдерсон должны быть готовы к поединку.

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Напомним, что "Манчестер Сити" на данный момент находится на 3-м месте в АПЛ и имеют в своем активе 63 пункта. "Горожан" опережают "Арсенал" и "Ливерпуль", у которых по 64 очка.