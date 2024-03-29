  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола подтвердил, что лидеры обороны Ман Сити не сыграют против Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола подтвердил, что лидеры обороны Ман Сити не сыграют против Арсенала

Англия
Обновлено

Какая причина?

Пеп Гвардиола подтвердил, что лидеры обороны Ман Сити не сыграют против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала" в воскресенье 31 марта 2024 года. После матчей сборных несколько игроков "горожан" были под вопросом, потому что не доиграли свои матчи из-за травм.

Гвардиола подтвердил, что Кайл Уокер и Джон Стоунз не сыграют в матче. Мануэль Аканджи, Кевин де Брюйне и Эдерсон должны быть готовы к поединку.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Сити" на данный момент находится на 3-м месте в АПЛ и имеют в своем активе 63 пункта. "Горожан" опережают "Арсенал" и "Ливерпуль", у которых по 64 очка.

По теме
yellow-arrow
Постекоглу рассказал о кадровой ситуации на матч против Лутона
yellow-arrow
Эрик тен Хаг высказался о перспективах юного хавбека Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заинтересовался вингером Кристал Пэлас
Кайл Уокер Манчестер Сити Джон Стоунз
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Independent
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости