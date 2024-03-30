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МЮ рассматривает сделку по обмену, чтобы приобрести Глейсона Бремера

Англия

Обмен + 51 миллионов фунтов

МЮ рассматривает сделку по обмену, чтобы приобрести Глейсона Бремера

Фото: juventus.com

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"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант включить в сделку по приобретению Бремера крайнего нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в покупке центрального защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера, но "красные дьяволы" рассматривают вариант сделки по обмену, в которой они отдадут Мейсона Гринвуда в "Ювентус". Сейчас Гринвуд на правах аренды выступает за "Хетафе".

Напомним, в этом сезоне Бремер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, тем временем Мейсон Гринвуд в чемпионате Испании сыграл 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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