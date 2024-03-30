Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ рассматривает сделку по обмену, чтобы приобрести Глейсона Бремера
Обмен + 51 миллионов фунтов
Фото: juventus.com
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант включить в сделку по приобретению Бремера крайнего нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в покупке центрального защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера, но "красные дьяволы" рассматривают вариант сделки по обмену, в которой они отдадут Мейсона Гринвуда в "Ювентус". Сейчас Гринвуд на правах аренды выступает за "Хетафе".
Напомним, в этом сезоне Бремер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, тем временем Мейсон Гринвуд в чемпионате Испании сыграл 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- Доход семьи Зеленского вырос втрое - президент обнародовал декларацию за прошлый год
- Дорогой и неэффективный. Реал не будет выкупать контракт защитника Шахтера
- Куртуа поздравил Лунина с выходом на Евро, на котором сам не сыграет
- Football Insider: Гвардиола не хочет оставаться в Манчестер Сити после истечения контракта в 2025 году
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО