МЮ рассматривает сделку по обмену, чтобы приобрести Глейсона Бремера

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант включить в сделку по приобретению Бремера крайнего нападающего Мейсона Гринвуда, сообщает Daily Mail.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в покупке центрального защитника "Ювентуса" Глейсона Бремера, но "красные дьяволы" рассматривают вариант сделки по обмену, в которой они отдадут Мейсона Гринвуда в "Ювентус". Сейчас Гринвуд на правах аренды выступает за "Хетафе".

Напомним, в этом сезоне Бремер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами, тем временем Мейсон Гринвуд в чемпионате Испании сыграл 24 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.