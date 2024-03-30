"Мне все равно": тен Хаг прокомментировал слухи о новом тренере МЮ

Главный наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о новом тренере команды.

"Мне все равно. Я сосредоточен на процессе, на игре на самом лучшем уровне. У "Манчестер Юнайтед" вокруг клуба, команды, менеджера и игроков всегда будет шум. Всегда будет возникать проблема”, - сказал тен Хаг.

Контракт нидерландца с МЮ действует до лета 2025 года. Он работает в команде уже второй сезон.

В настоящее время "манкунианцы" занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 30 марта против “Брентфорда”.