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Почеттино не знает, сыграет ли еще капитан Челси в этом сезоне
Нкунку – тоже под вопросом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино не уверен, что капитан команды Рис Джеймс еще может сыграть в текущем сезоне. Также нет точной информации и о Кристофере Нкунку.
“Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс снова в этом сезоне, я не хочу сейчас делать прогнозы.
Мы надеемся, что да, но мы будем смотреть неделю за неделей для Риса Джеймса и Кристофера Нкунку, у нас еще нет точной информации на счет возвращения”, - сказал Почеттино.
Джеймс травмировался в матче 16 тура АПЛ против "Эвертона". С декабря прошлого года он находится в лазарете. Также травмирован и Нкунку – он пропустил последние четыре поединка команды.
До конца сезона "Челси" проведет еще минимум 10 матчей.
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