Почеттино не знает, сыграет ли еще капитан Челси в этом сезоне

Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино не уверен, что капитан команды Рис Джеймс еще может сыграть в текущем сезоне. Также нет точной информации и о Кристофере Нкунку.

“Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс снова в этом сезоне, я не хочу сейчас делать прогнозы. Мы надеемся, что да, но мы будем смотреть неделю за неделей для Риса Джеймса и Кристофера Нкунку, у нас еще нет точной информации на счет возвращения”, - сказал Почеттино.

Джеймс травмировался в матче 16 тура АПЛ против "Эвертона". С декабря прошлого года он находится в лазарете. Также травмирован и Нкунку – он пропустил последние четыре поединка команды.

До конца сезона "Челси" проведет еще минимум 10 матчей.