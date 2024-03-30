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Почеттино не знает, сыграет ли еще капитан Челси в этом сезоне

Англия

Нкунку – тоже под вопросом

Почеттино не знает, сыграет ли еще капитан Челси в этом сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино не уверен, что капитан команды Рис Джеймс еще может сыграть в текущем сезоне. Также нет точной информации и о Кристофере Нкунку.

“Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс снова в этом сезоне, я не хочу сейчас делать прогнозы.

Мы надеемся, что да, но мы будем смотреть неделю за неделей для Риса Джеймса и Кристофера Нкунку, у нас еще нет точной информации на счет возвращения”, - сказал Почеттино.

Джеймс травмировался в матче 16 тура АПЛ против "Эвертона". С декабря прошлого года он находится в лазарете. Также травмирован и Нкунку – он пропустил последние четыре поединка команды.

До конца сезона "Челси" проведет еще минимум 10 матчей.

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Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Рис Джеймс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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