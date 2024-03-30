Отец Эрлинга Холанд ищет следующий клуб для сына

Отец Эрлинга Холанда регулярно связывается с "Барселоной" и "Реал Мадридом", чтобы изучить возможный трансфер, сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, в последние три месяца отец Холанда контактирует как и с "Барселоной", так и с "Реал Мадридом" касаемо будущего трансфера. Отмечается, что на данный момент Альф-Инге Холанд более расположен к "сливочной" команде, чем к "Барсе".

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Напомним, контракт Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года.