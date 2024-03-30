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Отец Эрлинга Холанд ищет следующий клуб для сына

Англия
Обновлено

Барселона или Реал Мадрид

Отец Эрлинга Холанд ищет следующий клуб для сына

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Отец Эрлинга Холанда регулярно связывается с "Барселоной" и "Реал Мадридом", чтобы изучить возможный трансфер, сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, в последние три месяца отец Холанда контактирует как и с "Барселоной", так и с "Реал Мадридом" касаемо будущего трансфера. Отмечается, что на данный момент Альф-Инге Холанд более расположен к "сливочной" команде, чем к "Барсе".

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Напомним, контракт Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года.

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Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.03.2024 в 15:08
Авжеж В Іспанії тепліше і футбол не такий перенапружений Так в обох клубах є свої вади... РЕАЛьно якщо до столиці переїде Мбаппе то він перший буде проти... не кажучи про зовсім не вершкових, які наразі роблять погоду у клубі. Та і чи вистачить у пе..с його знає кого грошенят, щоб задовільнити велики забаганки великих гравців Барселона більш привабливе місто для проживання... Море гори неподалік, Sagrada Família утім наявність відсутності великих грошей теж проглядається. Тому це скоріш натяк босам МС "Деньги давай!"
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
30.03.2024 в 15:08
Авжеж В Іспанії тепліше і футбол не такий перенапружений Так в обох клубах є свої вади... РЕАЛьно якщо до столиці переїде Мбаппе то він перший буде проти... не кажучи про зовсім не вершкових, які наразі роблять погоду у клубі. Та і чи вистачить у пе..с його знає кого грошенят, щоб задовільнити велики забаганки великих гравців Барселона більш привабливе місто для проживання... Море гори неподалік, Sagrada Família утім наявність відсутності великих грошей теж проглядається. Тому це скоріш натяк босам МС "Деньги давай!"
Ответить
0
0
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Вarcelinius
30.03.2024 в 14:24
Да какой нах Мадрид? Куда его там уже тыкать среди тех черномазых звездунов? Конечно же в в Барсу, об чём разговор.
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oda1979 (Запорожье)
30.03.2024 в 14:48
Дурачок, играй в Спортлото
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