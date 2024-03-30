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Отец Эрлинга Холанд ищет следующий клуб для сына
Барселона или Реал Мадрид
Getty Images / Global Images Ukraine
Отец Эрлинга Холанда регулярно связывается с "Барселоной" и "Реал Мадридом", чтобы изучить возможный трансфер, сообщает Sport.es.
Как говорится в источнике, в последние три месяца отец Холанда контактирует как и с "Барселоной", так и с "Реал Мадридом" касаемо будущего трансфера. Отмечается, что на данный момент Альф-Инге Холанд более расположен к "сливочной" команде, чем к "Барсе".
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Напомним, контракт Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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30.03.2024 в 15:08
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