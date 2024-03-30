Праздничная месть Адебайора. Один из самых известных эпизодов соперничества Ман Сити и Арсенала

12 сентября 2009-го, "Сити оф Манчестер", ныне – "Этихад".

На поле творилось безумие – "горожане" уступали "Арсеналу" по многим ключевым показателям, но умело воспользовались выигранными микродуэлями и вели в счете. Сначала случился досадный автогол (мяч срикошетил от Мануэля Алмуньи и залетел в сетку), а после того, как Робин ван Перси восстановил равновесие, "Сити" не остановился и снова вышел вперед – постарался Крейг Беллами.

Казалось, что "канониры" вот-вот отквитаются, но из-за беспорядка в средней линии хозяева перехватили инициативу – в конце концов, за десять минут до конца основного времени Эммануэль Адебайор отреагировал на выверенный навес Шона Райта-Филлипса, кивнул головой и установил переломные 3:1 на табло. На трибунах – неистовство, а сам нападающий сделал то, чего от него никто не ожидал.

Не все футболисты отличаются этикой. Фанаты любят, когда игрок, который перешел из их команды в другую, демонстрирует должное уважение – например, делает результативное действие, однако его не празднует. Это указывает на неравнодушие.

Безусловно, бывает и наоборот – Анхель Ди Мария позволял себе порадоваться против "Реала", ведь считал, что с ним несправедливо попрощались на "Сантьяго Бернабеу". Но это точно не стоит рядом с Адебайором – тоголезец на радостях пронесся через все поле и "проехался" на коленях с раскинутыми руками перед поклонниками лондонцев. И это еще не прошло и трех месяцев после ухода с "Эмирейтс Стэдиум". Что? Зачем? Через секунду предметы, что были под рукой, лавиной полетели на газон.

***

В августе 2008-го Адебайор подписал пятилетний контракт с "Арсеналом" и заявил, что не видит смысла менять цвета. Африканец выдал добротный индивидуальный сезон, – 16+7, – и занял второе место по результативности в команде; впереди оказался только ван Перси, который наработал на 20+14 и заслуженно считался главной звездой.

Впрочем, в июне 2009-го сотрудничество оборвалось – "Сити" манил 25 миллионами фунтов стерлингов и лондонцы не особо сопротивлялись. Это немного удивляло, ведьЭммануэль произвел хорошее впечатление; в то же время знающие люди понимали всю подоплеку трансфера.

Есть несколько точек зрения: мол, "канониры" хоть и видели прогресс игрока, но не чувствовали, что он в перспективе прыгнет выше головы, как это произошло с Робином. Зато параллельно развивался Никлас Бендтнер – сейчас это звучит, как неудачная шутка, однако в кампании 2008/09 20-летний датчанин сделал 15+5, что очень и очень неплохо. Какой смысл держать тоголезца, если "Манчестер Сити" охотно платит, не торгуется и легко подкинет еще несколько миллионов? Согласитесь, логика присутствует.

К тому же ходили слухи, что форвард достал менеджмент и персонально Арсена Венгера – постоянно требовал повышения зарплаты и манипулировал фактором заинтересованности со стороны "горожан" – что-то вроде "сделайте что-то, чтобы меня удержать". Агент Джон Смит, приближенный к внутренней кухне "Арсенала", рассказывал, что с каждым предложением личного контракта патриотизм Адебайора подкашивался, пока Венгер не сообщил (подчеркнем, демократично), что пределы допустимого пройдены.

Эммануэль, если ему верить, имел другое мнение и чувствовал себя преданным, втянутым в трансферные игрища, чего совсем не желал.

"Я не просто проснулся однажды утром в "Манчестер Сити". Я подписал пятилетний контракт с "Арсеналом". Я вернулся на подготовку к сезону и Венгер сказал: "Тебе нужно уйти". Я: "Почему я должен уйти?". Я просил еще один год, и если это не сработает, то уйду. Он: "Нет". Сказал, что если я останусь в команде, то он не зачислит меня в заявку. Когда ты это слышишь, то тебе надо уходить. И на следующий день, когда я присоединился к "Манчестер Сити", то увидел, как Венгер проводил пресс-конференцию в Лондоне и сказал, что я хочу уйти, потому что были предложены большие деньги. Все, вот откуда пошла моя ненависть к "Арсеналу". Что было в моей голове? Вышел заключенный. Узник свободный. Я играл в клубе три с половиной года, вы купили меня за 3 миллиона фунтов стерлингов, у меня еще пять лет контракта, и вы же отпустили меня за 20 миллионов фунтов стерлингов больше. А потом сказали, что я купился на деньги и злоупотребляете мной? Я ушел не по собственной воле – Венгер хотел принять это предложение вместо меня. Я не давал никаких комментариев в прессе и не говорил, что я хочу уйти или я недоволен. Это клуб хотел продать меня".

Возник затяжной информационный конфликт – вот только Венгер отказался выходить на ринг. Уже бывший подопечный делал регулярные выпады в прессе, называл успех Арсена фейковым и хвалил Моуринью, когда был арендован мадридским "Реалом".

А еще интенсивно готовился к очной встрече. Надо признать, что Адебайор все же классно дебютировал – забил "Блэкберн Роверз" (2:0) и гарантировал победу над "Вулверхэмптоном" и "Портсмутом" (дважды по 1:0). На "Арсенал" готовилась вендетта, она и сбылась.

***

На 3:1 "горожане" не остановились – через 4 минуты после перформанса свое слово взял и Райт-Филлипс. Перед этим "канониры" упустили прекрасную возможность, чтобы сократить гандикап, и вместо этого снова провалились в обороне – Беллами имел достаточно времени, чтобы разогнать атаку, подумать, оценить ситуацию и отдать разрезной пас на Шона. Когда же Томаш Росицкий оформил 2:4, то никто не сомневался, что триумф хозяев очевиден.

Успех успехом, но самую горячую тему спровоцировал именно Адебайор – еще бы, так поглумиться над соперником и его аудиторией. Эбуэ, вообще-то приятельствовавший с форвардом, не скрывал недовольства: "У него был свой замысел и это плохо для футбола. Это плохо для игры, которую мы все любим. Я понятия не имею, почему он так себя вел. Мы всегда его уважали. И это не хорошо, потому что есть много людей, которые смотрят игру и видят это. То, что он сделал, не пошло на пользу футболу. Я разочарован, очень разочарован".

Сам же Эммануэль так объяснил ощущения, пережитые в тот момент:

"Если бы в меня стрелял снайпер, он бы меня не поразил. Я находился в своей духовной зоне. Круг Туре сказал мне: "Я смотрел на фотографии, а ты ни разу не дрогнул". Я больше не чувствовал себя человеком. Помню, как попал на стадион, и там были болельщики "Арсенала". Все, что я услышал – это скандирование: "Твоя мать – проститутка, а отец моет слонов". Мой папа работал в обменнике валюты, мама – бизнесвумен. Но это продолжалось и продолжалось. Как я мог ответить? У меня не было голоса, чтобы выступить против тысячи зрителей".

Тем не менее, в ФА не церемонились с нападающим – дисквалифицировали на два матча и дополнительно оштрафовали на 25 тысяч фунтов стерлингов. Вы, возможно, скажете: неужели здесь есть что-то криминальное? Ну, бурная реакция среди болельщиков заставила включиться полицию Большого Манчестера – пресс-секретарь сказал следующее: "Празднование гола вызвало обострение среди болельщиков соперников, произошел всплеск толпы. Один из брошенных предметов задел стюарда и его травмировал".

Что касается футбольной инстанции, то она вынесла свой вердикт: "Принимая решение, комиссия приняла во внимание признание обвинений, публичные извинения Адебайора и крайне провокационный характер оскорблений, которые он получил. Однако комиссия также заявила, что игроки должны вести себя должным образом и такие празднования являются неприемлемыми и могут вызвать серьезное нарушение общественного порядка".

Адебайор не стал звездой в голубой части "Манчестера" – в 45 поединках забил 19 мячей и отдал 6 результативных передач. Ввиду присутствия Серхио Агуэро, исполнитель пошел по арендам, пока окончательно не присоединился к "Тоттенхэму". Но что не отнять у Эммануэля, провоцировать скандалы – собственно, это и произошло против "Арсенала".