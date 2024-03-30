  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роберто де Дзерби не спешит подписывать новое соглашение с Брайтоном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто де Дзерби не спешит подписывать новое соглашение с Брайтоном

Англия

Я хочу сохранить свои амбиции (с)

Роберто де Дзерби не спешит подписывать новое соглашение с Брайтоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби заявил, что пока не готов подписать новое соглашение с клубом.

"Подписание нового соглашения с "Брайтоном"? На данный момент нет".

Читайте такжеАлонсо останется в Байере, а главными кандидатами на пост тренера Ливерпуля являются Аморим и Де Дзерби - The Telegraph

"Мне нужно поговорить с Тони Блумом о планах клуба, чтобы решить свое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", - добавил де Дзерби.

Напомним, что у специалиста завершается контракт с клубом 30 июня 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Праздничная месть Адебайора. Один из самых известных эпизодов соперничества Ман Сити и Арсенала
yellow-arrow
Известно, почему Миколенко не сыграет в матче АПЛ с Борнмутом
yellow-arrow
АПЛ. Ньюкасл – Вест Хэм 4:3. Героический камбэк от бойцов Эдди Хау
Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости