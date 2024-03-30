Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роберто де Дзерби не спешит подписывать новое соглашение с Брайтоном
Я хочу сохранить свои амбиции (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби заявил, что пока не готов подписать новое соглашение с клубом.
"Подписание нового соглашения с "Брайтоном"? На данный момент нет".
Читайте такжеАлонсо останется в Байере, а главными кандидатами на пост тренера Ливерпуля являются Аморим и Де Дзерби - The Telegraph
"Мне нужно поговорить с Тони Блумом о планах клуба, чтобы решить свое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", - добавил де Дзерби.
Напомним, что у специалиста завершается контракт с клубом 30 июня 2026 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Оболонь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Восходящая звезда Реал Мадрида приняла решения покинуть команду
- Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн