Роберто де Дзерби не спешит подписывать новое соглашение с Брайтоном

Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби заявил, что пока не готов подписать новое соглашение с клубом.

"Подписание нового соглашения с "Брайтоном"? На данный момент нет".

"Мне нужно поговорить с Тони Блумом о планах клуба, чтобы решить свое будущее, я хочу знать, что это за проект. Я хочу сохранить свои амбиции", - добавил де Дзерби.

Напомним, что у специалиста завершается контракт с клубом 30 июня 2026 года.