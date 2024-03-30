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Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за подписание защитника Ювентуса

Англия
Обновлено

Глейсон Бремер может перейти в АПЛ

Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за подписание защитника Ювентуса

Фото: Football Italia

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался центральным защитником "Ювентуса" Глейсоном Бремером.

По информации издания Football Italia, сейчас "красные дьяволы" опережают других претендентов на бразильского игрока.

Контракт Бремера со своим клубом рассчитан до июня 2028 года, но договор имеет пункт о выкупе в размере 65-70 миллионов евро.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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