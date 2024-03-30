Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за подписание защитника Ювентуса
Глейсон Бремер может перейти в АПЛ
Фото: Football Italia
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался центральным защитником "Ювентуса" Глейсоном Бремером.
По информации издания Football Italia, сейчас "красные дьяволы" опережают других претендентов на бразильского игрока.
Контракт Бремера со своим клубом рассчитан до июня 2028 года, но договор имеет пункт о выкупе в размере 65-70 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Матч Польша – Украина состоится в Варшаве
- "Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн