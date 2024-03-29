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Гари О'Нил - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Для меня большая честь быть связанным с МЮ
Но специалист хочет работать только в Вулверхэмптоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гари О'Нил, главный тренер "Вулверхэмптона", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага.
"Тренерская деятельность в "Ман Юнайтед"? Неправда. Я не знаю, откуда взялась эта информация".
"Для меня большая честь быть связанным с "Ман Юнайтед", даже если это неправда... Это один из величайших клубов в мировом футболе, это большая честь. Но мне нравится здесь, у "волков". Я главный тренер и я всегда буду главным тренером", - добавил О'Нил.
Сейчас "Вулверхэмптон" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ и имеет 41 балл.
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