Гари О'Нил, главный тренер "Вулверхэмптона", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага.

"Для меня большая честь быть связанным с "Ман Юнайтед", даже если это неправда... Это один из величайших клубов в мировом футболе, это большая честь. Но мне нравится здесь, у "волков". Я главный тренер и я всегда буду главным тренером", - добавил О'Нил.