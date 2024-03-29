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Гари О'Нил - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Для меня большая честь быть связанным с МЮ

Англия
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Но специалист хочет работать только в Вулверхэмптоне

Гари О'Нил - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Для меня большая честь быть связанным с МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Гари О'Нил, главный тренер "Вулверхэмптона", опроверг слухи о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага.

"Тренерская деятельность в "Ман Юнайтед"? Неправда. Я не знаю, откуда взялась эта информация".

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"Для меня большая честь быть связанным с "Ман Юнайтед", даже если это неправда... Это один из величайших клубов в мировом футболе, это большая честь. Но мне нравится здесь, у "волков". Я главный тренер и я всегда буду главным тренером", - добавил О'Нил.

Сейчас "Вулверхэмптон" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ и имеет 41 балл.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Гари О'Нил
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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