Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола отстает от "Ливерпуля" и "Арсенала" на 1 балл. Им очевидно нужно догонять и очный матч против одной из команд - лучшая для этого возможность. Недавно "горожане" уже провалили эту задачу на "Энфилде", теперь попытка номер два.

Микель Артета точно не готов легко отдавать первое место. И даже выезд на "Этихад" его не напугает. Впрочем манкунианцы сделают все возможное, чтобы соперник все же начал дрожать.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 31 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.