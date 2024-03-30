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Манчестер Сити – Арсенал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
На "Этихаде" ожидается интересное противостояние
Getty Images / Global Images Ukraine
Программу 30-го тура АПЛ 2023/24 закрывает один из самых интересных поединков этих выходных.
31 марта лидер первенства лондонский "Арсенал" приедет в гости к действующему чемпиону Англии "Манчестер Сити", который сейчас отстает от "канониров" на один зачетный балл.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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