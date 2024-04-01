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Салиба об игре с Манчестером Сити: мы не довольны ничьей
Об этом сообщает Goal.com
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Манчестер Сити" вчера не смогли между собой выявить сильнейшего - 0:0. Это первая безголевая ничья между командами за 13 лет. В послематчевом интервью защитник канониров Вильям Салиба поделился впечатлениями от результата своего клуба.
"Мы не можем быть довольны, когда играем вничью, но это нормально. Мы учимся на тех поединках, которые не можем выиграть. Мы не должны проигрывать, и мы не проиграли, поэтому мы хорошо выступили. Мы уезжаем с одним очком, но мы не довольны. Мы знаем, что это лучшая команда в мире, поэтому мы должны быть сосредоточенными всю игру. Нам удалось не дать им забить, но мы сами не забили. Впрочем, мы счастливы, посмотрим, как все будет дальше", - заявил игрок.
Стоит добавить, что в турнирной таблице после 29 сыгранных игр "Арсенал" идет вторым с 65 очками, опережая "Манчестер Сити" на один пункт. Лидером чемпионата является "Ливерпуль" с 67 очками.
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