Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Бенфики

Футболисты орлов своей игрой привлекают внимание больших клубов едва ли не каждое трансферное окно. Жоау Невеш не стал исключением. И если интерес "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляется еще с зимы, то к ним сейчас присоединился "Ливерпуль".

Полузащитник "Бенфики" считается следующей большой португальской звездой, а его клуб защищен пунктом об отступных в размере 120 миллионов евро. Были даже заявления, что лиссабонцы хотят увеличить эту сумму до 150 миллионов евро. Кроме этого, за игроком также следят скауты "Баварии" и "ПСЖ", поэтому "Ливерпуль" столкнется с большой конкуренцией за приобретение португальца.

Добавим, что Жоау Невеш в этом сезоне сыграл 46 поединков и отметился 3 голами и 2 передачами.