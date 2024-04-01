  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Бенфики
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Бенфики

Англия

Об этом сообщает Sport Witness

Ливерпуль проявляет интерес к полузащитнику Бенфики

Getty Images

Новина українською

Футболисты орлов своей игрой привлекают внимание больших клубов едва ли не каждое трансферное окно. Жоау Невеш не стал исключением. И если интерес "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляется еще с зимы, то к ним сейчас присоединился "Ливерпуль".

Полузащитник "Бенфики" считается следующей большой португальской звездой, а его клуб защищен пунктом об отступных в размере 120 миллионов евро. Были даже заявления, что лиссабонцы хотят увеличить эту сумму до 150 миллионов евро. Кроме этого, за игроком также следят скауты "Баварии" и "ПСЖ", поэтому "Ливерпуль" столкнется с большой конкуренцией за приобретение португальца.

Добавим, что Жоау Невеш в этом сезоне сыграл 46 поединков и отметился 3 голами и 2 передачами.

По теме
yellow-arrow
Легенда МЮ Рой Кин: Холанд похож на игрока второй лиги
yellow-arrow
Салиба об игре с Манчестером Сити: мы не довольны ничьей
yellow-arrow
Ливерпуль - единоличный лидер, Астон Вилла остается четвертой, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Witness
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости