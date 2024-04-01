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Игроки Челси призвали руководство уволить Почеттино — HITC
Атмосфера в раздевалке может накалиться
Getty Images / Global Images Ukraine
Несколько футболистов лондонского "Челси" призывают руководство клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.
Согласно данным источника, группа неназванных игроков провела встречу с боссами "пенсионеров", в ходе которой они изъявили о желании смены наставника после завершения нынешнего сезона.
Напомним, 30 марта "Челси" в большинстве упустил победу над "Бёрнли" (2:2) в матче АПЛ. На данный момент лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.
Почеттино возглавил "синих" летом 2023 года. Контракт аргентинского специалиста с клубом рассчитан до середины 2025 года.
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