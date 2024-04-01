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Игроки Челси призвали руководство уволить Почеттино — HITC

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Игроки Челси призвали руководство уволить Почеттино — HITC

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несколько футболистов лондонского "Челси" призывают руководство клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.

Согласно данным источника, группа неназванных игроков провела встречу с боссами "пенсионеров", в ходе которой они изъявили о желании смены наставника после завершения нынешнего сезона.

Напомним, 30 марта "Челси" в большинстве упустил победу над "Бёрнли" (2:2) в матче АПЛ. На данный момент лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

Почеттино возглавил "синих" летом 2023 года. Контракт аргентинского специалиста с клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Источник:
https://www.hitc.com/en-gb/2024/03/31/exclusive-some-chelsea-players-tell-club-board-to-sack-mauricio-pochettino/
Опубликовал: Александр Бураков
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