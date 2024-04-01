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Фанаты Ливерпуля установили рекорд посещаемости на Энфилде в АПЛ

Англия

Отметка перевалила за 60 тысяч

Фанаты Ливерпуля установили рекорд посещаемости на Энфилде в АПЛ

Фото: twitter.com/LFC

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В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном" (2:1).

Как сообщила пресс-служба "мерсисайдцев", поединок на "Энфилд Роуд" посетил 60 061 зритель при общей вместимости стадиона в 61 276 болельщиков, что стало рекордным показателем посещаемости домашних игр команды в АПЛ.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу английского чемпионата, имея в активе 67 очков.

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Опубликовал: Александр Бураков
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