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Фанаты Ливерпуля установили рекорд посещаемости на Энфилде в АПЛ
Отметка перевалила за 60 тысяч
Фото: twitter.com/LFC
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Брайтоном" (2:1).
Как сообщила пресс-служба "мерсисайдцев", поединок на "Энфилд Роуд" посетил 60 061 зритель при общей вместимости стадиона в 61 276 болельщиков, что стало рекордным показателем посещаемости домашних игр команды в АПЛ.
"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу английского чемпионата, имея в активе 67 очков.
A new record league attendance at Anfield ❤️????️ pic.twitter.com/9OqAdgpckK— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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