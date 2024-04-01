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Челси теряет интерес к форварду Брайтона

Англия
Обновлено

Синие хотят видеть лучшую форму игрока

Челси теряет интерес к форварду Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько дней назад СМИ сообщали, что нападающим "Брайтона" Эваном Фергюсоном заинтересовался лондонский "Челси".

Сейчас интерес "синих" к игроку ослабевает. Поскольку они хотят видеть лучшую форму 19-летнего форварда, прежде чем делать какие-то конкретные шаги по нему.

Эван в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Эван Фергюсон
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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