Челси теряет интерес к форварду Брайтона

Несколько дней назад СМИ сообщали, что нападающим "Брайтона" Эваном Фергюсоном заинтересовался лондонский "Челси".

Сейчас интерес "синих" к игроку ослабевает. Поскольку они хотят видеть лучшую форму 19-летнего форварда, прежде чем делать какие-то конкретные шаги по нему.

Эван в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.