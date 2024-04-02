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Вест Хэм интересуется полузащитником Эвертона
Об этом сообщает Football Insider
Getty Images / Global Images Ukraine
Молотобойцы продолжают поиски игрока, который мог бы закрыть опорную зону, поскольку арендованный Калвин Филлипс не настроен на постоянное пребывание в команде. "Вест Хэм" не оставляет попытки подписать Амаду Онана из "Эвертона", поскольку он является приоритетной целью для лондонского клуба на эту позицию.
По информации издания, этим летом молотобойцам придется заплатить более 60 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать опорного полузащитника ирисок. Кроме того, на 22-летнего бельгийца претендуют другие клубы в Европе, в частности "Бавария", поэтому "Вест Хэму" придется выдержать еще конкуренцию с другими клубами.
Добавим, что Амаду Онана в этом сезоне сыграл 30 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.
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