Владелец Челси - об игроках клуба: Им нужно время, чтобы превратиться в команду

Владелец "Челси" Тодд Боули оценил положение лондонского клуба.

"Нам просто нужно дать им время развиться, чтобы они превратились из невероятных индивидуальных игроков с отличными навыками в единую команду.

Хорошая новость заключается в том, что людям не все равно. А плохая новость в том, что люди сильно переживают. Это приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я понимаю это, но нам надо продолжать следовать своему пути", - цитирует Боули Forbes.