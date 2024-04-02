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Владелец Челси - об игроках клуба: Им нужно время, чтобы превратиться в команду
Глава "синих" призвал подождать
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Челси" Тодд Боули оценил положение лондонского клуба.
"Нам просто нужно дать им время развиться, чтобы они превратились из невероятных индивидуальных игроков с отличными навыками в единую команду.
Хорошая новость заключается в том, что людям не все равно. А плохая новость в том, что люди сильно переживают. Это приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я понимаю это, но нам надо продолжать следовать своему пути", - цитирует Боули Forbes.
"Челси" находится в нижней части турнирной таблицы АПЛ, находясь на 11-м месте с 40-а набранными очками.
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