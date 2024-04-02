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Арсенал – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ждем Зинченко в стартовом составе

Арсенал – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлый матч против "Манчестер Сити" Микель Артета решил обойтись без Александра Зинченко. Это решение было понятным, поскольку украинец был далеко не в лучших кондициях, но противостояние с "Лутоном" выглядит как идеальный момент для того, чтобы те самые кондиции набирать.

Ожидается, что в основном "канониры" будут в атаке и помощь Зинченко в атакующей фазе точно не будет лишней.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 3 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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