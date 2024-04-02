Арсенал – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлый матч против "Манчестер Сити" Микель Артета решил обойтись без Александра Зинченко. Это решение было понятным, поскольку украинец был далеко не в лучших кондициях, но противостояние с "Лутоном" выглядит как идеальный момент для того, чтобы те самые кондиции набирать.

Ожидается, что в основном "канониры" будут в атаке и помощь Зинченко в атакующей фазе точно не будет лишней.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 3 апреля.

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