Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Когда в декабре "горожане" отправлялись на выезд к "Астон Вилле", то вряд ли они могли ожидать такого приема. Их практически деклассировали и не оставили никаких шансов. Это было то праймовое время "вилланов", они явно не имели никаких авторитетов.

Теперь команда слегка ослабла, в частности в этой игре не сможет сыграть Олли Уоткинс, но это все еще сыгранный и собранный коллектив. Под силу ли им повторить подвиг первого матча? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 3 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

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