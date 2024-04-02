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Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери попытается обыграть Гвардиолу во второй раз за сезон

Манчестер Сити – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Когда в декабре "горожане" отправлялись на выезд к "Астон Вилле", то вряд ли они могли ожидать такого приема. Их практически деклассировали и не оставили никаких шансов. Это было то праймовое время "вилланов", они явно не имели никаких авторитетов.

Теперь команда слегка ослабла, в частности в этой игре не сможет сыграть Олли Уоткинс, но это все еще сыгранный и собранный коллектив. Под силу ли им повторить подвиг первого матча? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 3 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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