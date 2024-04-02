"Брайтон" объявил о рекордной прибыли в размере 122,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Это делает его самым успешным сезоном в истории клуба Премьер-лиги.

Прибыль после налогообложения выросла почти на 100 млн фунтов стерлингов с 24,1 млн, а оборот - на 17,2% до рекордных 204,5 млн фунтов стерлингов.

"Брайтон" занял шестое место в Премьер-лиге в 2022-23 годах. Команда дошла до полуфинала Кубка Англии, а также получила значительные трансферные отчисления за нескольких ключевых игроков.