Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон объявил о рекордной прибыли в размере 122,8 млн фунтов стерлингов
Новые финансовые рекорды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" объявил о рекордной прибыли в размере 122,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Это делает его самым успешным сезоном в истории клуба Премьер-лиги.
Прибыль после налогообложения выросла почти на 100 млн фунтов стерлингов с 24,1 млн, а оборот - на 17,2% до рекордных 204,5 млн фунтов стерлингов.
"Брайтон" занял шестое место в Премьер-лиге в 2022-23 годах. Команда дошла до полуфинала Кубка Англии, а также получила значительные трансферные отчисления за нескольких ключевых игроков.
Популярное сейчас
- Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
- Бывший тренер Карпат может трудоустроиться в Полесье - СМИ
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Игроки Челси призвали руководство уволить Почеттино — HITC
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая