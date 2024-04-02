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Ньюкасл - Эвертон. Прямая видеотрансляция матча Английской Премьер-лиги

Англия
Обновлено

Поединок 30-го тура АПЛ

Ньюкасл - Эвертон. Прямая видеотрансляция матча Английской Премьер-лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Премьер-Лиги. "Ньюкасл" сыграет против "Эвертона".

Защитник "ирисок" Виталий Миколенко восстановился после болезни. Украинец выйдет в стартовом составе команды.

Матч "Ньюкасл" - "Эвертон" начнется в 21:30 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO - Setanta-Sports.

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Трансляция матча Ньюкасл - Эвертон
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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Виталий Миколенко
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