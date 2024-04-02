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Ньюкасл - Эвертон. Прямая видеотрансляция матча Английской Премьер-лиги
Поединок 30-го тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 апреля, состоится матч 31-го тура Премьер-Лиги. "Ньюкасл" сыграет против "Эвертона".
Защитник "ирисок" Виталий Миколенко восстановился после болезни. Украинец выйдет в стартовом составе команды.
Матч "Ньюкасл" - "Эвертон" начнется в 21:30 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO - Setanta-Sports.
Трансляция матча Ньюкасл - ЭвертонСмотреть трансляцию
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