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"Он лучший нападающий в мире". Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанда игроком второй лиги

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Реакция Пепа на нападки легенды "манкунианцев"

"Он лучший нападающий в мире". Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанда игроком второй лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вступился за нападающего Эрлинга Холанда после жёсткой критики со стороны бывшего игрока "МЮ" Роя Кина.

"Я с ним категорически не согласен. Холанд - лучший нападающий мира. Качество футбола и общий набор навыков Эрлинга - исключительны.

Я могу понять журналистов, потому что они никогда не были на поле, но бывшие игроки меня всегда удивляют. Их память быстро стирается.

Это как судьи, которые вечно критикуют других арбитров после ухода на пенсию. Я не из тех, кто будет критиковать своих коллег после завершения карьеры.

Он помог нам достичь успеха в прошлом сезоне. Причина, по которой мы не создали много моментов для Эрлинга, заключается в том, что нам нужно было задействовать больше игроков в последней трети поля", - приводит слова испанца Daily Mail.

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Рой Кин Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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