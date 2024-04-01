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"Он почти как игрок Второй лиги". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Холанда

Англия

Кин высказался о нападающем Ман Сити

"Он почти как игрок Второй лиги". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Перед воротами он лучший в мире, но его общая игра для такого футболиста - плохая. И я имею в виду не только сегодня (поединок против "Арсенала" (0:0). Он почти как игрок Второй лиги".

Эрлинг в нынешнем сезоне Премьер-Лиги забил 18 голов и отдал 5 ассистов в 24 матчах.

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Рой Кин Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
01.04.2024 в 18:30
Бовдур. В Арсеналі зараз сама сильна пара захисників в світі. Холанд крутий але не все сильний такі ж круті захисники можуть його закрити.
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
01.04.2024 в 18:30
Бовдур. В Арсеналі зараз сама сильна пара захисників в світі. Холанд крутий але не все сильний такі ж круті захисники можуть його закрити.
Ответить
0
0

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