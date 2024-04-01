"Он почти как игрок Второй лиги". Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Холанда

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Перед воротами он лучший в мире, но его общая игра для такого футболиста - плохая. И я имею в виду не только сегодня (поединок против "Арсенала" (0:0). Он почти как игрок Второй лиги".