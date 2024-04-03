Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микель Артета рассказал о своем будущем в Арсенале
Сейчас переговоры о продолжении сотрудничества не ведутся
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, есть ли у него договоренности с клубом относительно нового контракта.
"Новый контракт? Нет, ничего подобного. Я действительно доволен "Арсеналом". У меня еще остался год по контракту, а это немалый срок в футболе".
"Игроки довольны, клуб доволен, и нет никаких проблем. Я просто сосредоточен на предстоящих матчах и на том, чтобы одерживать победы на футбольном поле, и это сейчас является моим приоритетом", - добавил Артета.
Сейчас "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице и имеет 65 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на два очка.
Популярное сейчас
- Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
- Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
- Сэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля
- Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО