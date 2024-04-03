Микель Артета рассказал о своем будущем в Арсенале

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, есть ли у него договоренности с клубом относительно нового контракта.

"Новый контракт? Нет, ничего подобного. Я действительно доволен "Арсеналом". У меня еще остался год по контракту, а это немалый срок в футболе".

"Игроки довольны, клуб доволен, и нет никаких проблем. Я просто сосредоточен на предстоящих матчах и на том, чтобы одерживать победы на футбольном поле, и это сейчас является моим приоритетом", - добавил Артета.

Сейчас "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице и имеет 65 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на два очка.