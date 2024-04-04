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Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Возвращение Мейсона Маунта на "Стэмфорд Бридж"

Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Воспитанник "Челси" покинул свой родной клуб чуть меньше года назад. В минувшие выходные он наконец-то забил первый гол в футболке "Манчестер Юнайтед" и точно в неплохом настроении подходит к этой встрече.

Вот только на теплый прием от трибун "Стэмфорда" ожидать не стоит, все-таки покидал "Челси" он не лучшим образом. Как сложится его первое возвращение на некогда родной стадион? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31 тур.

4 апреля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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