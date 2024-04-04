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Челси – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Возвращение Мейсона Маунта на "Стэмфорд Бридж"
Getty Images / Global Images Ukraine
Воспитанник "Челси" покинул свой родной клуб чуть меньше года назад. В минувшие выходные он наконец-то забил первый гол в футболке "Манчестер Юнайтед" и точно в неплохом настроении подходит к этой встрече.
Вот только на теплый прием от трибун "Стэмфорда" ожидать не стоит, все-таки покидал "Челси" он не лучшим образом. Как сложится его первое возвращение на некогда родной стадион? Узнаем совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.
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Английская Премьер-лига. 31 тур.
4 апреля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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