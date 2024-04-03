АПЛ. Арсенал – Лутон 2:0. Артета берет свое малой кровью

Домашнее противостояние против одного из главных претендентов на вылет выглядело Микелю Артети как идеальный момент для ротации, особенно накануне важного отрезка сезона, в частности матчей против "Баварии" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Приезд "Лутона" не очень пугал хозяев поля, наставник лондонцев решил поберечь силы Деклана Райса, Букайо Сака, Габриэла Мартинелли, Жоржиньо и Габриэла Жезуса.

Кроме того, подобная ротация позволила оказаться в стартовом составе Александру Зинченко, который пока не в тех кондициях после травмы, чтобы стабильно вытягивать скорости и уровень больших матчей. Вот такая разминка против "шляпников" выглядела идеальным вариантом для возвращения формы и приведения себя в форму. Забегая вперед скажем, что у нашего соотечественника это прекрасно получилось.

В целом спокойный старт матча и несколько стерильное владение мячом от "канониров" удивлений не вызвал. Гости приняли такие правила игры и надеялись, что им удастся отбиться от потенциального натиска, но уже в середину первой половины этот план был провален. Эмиль Смит-Роу старательно отборолся и отобрал мяч в центре поля и дальше Кай Хаверц и Мартин Эдегор разыграли легкую комбинацию, которая завершилась точным ударом в нижний угол от норвежца. Это 1:0 и играть "канонирам" стало еще легче, ведь сопернику уже нечего оборонять.

Что касается игры Александра Зинченко, то мы можем отметить его постоянные перемещения в центр и поддержку атак хозяев поля. Он помогал, отдавал хорошие передачи и всячески поддерживал атаки "Арсенала". В обороне оценить украинца так и не удалось, поскольку никаких интересных атак в исполнении ребят Роба Эдвардса мы не увидели.

Под конец тайма Эмиль Смит-Роу снова был главным активным участником атаки, после прохода с фланга в штрафную площадку он прострелил и новичок "Лутона" Даики Хасиока срезал круглого в собственные ворота. 2:0.

На вторую половину встречи "Арсенал" вышел играть по счету, никто не хотел спешить, позиционных атак стало меньше, скорости также. Впрочем что самое важное, так это то, что они по-прежнему не позволяли своему сопернику что-то создавать у ворот Давида Раи. Поэтому вот такой экономный режим и максимальная надежность сзади позволили им с легкостью контролировать игру, не тратя при этом много энергии. Наверное, именно это и хотел видеть Артета от своей команды, если это так, то план был воплощен идеально.

Под конец матча Александр Зинченко уступил место Такехиро Томиясу. Ровный, хороший матч от украинца, но и соперник сегодня все же не подъехал. В итоге хозяева поля спокойно довели матч до победы в экономном режиме. Это идеальный вариант накануне целого ряда тяжелых матчей, которые будут проходить через каждые 2-3 дня. Роб Эдвардс сегодня не удивил, да и должен ли был? Спокойная и справедливая победа "канониров".

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Арсенал" — "Лутон" 2:0

Голы: Эдегор (24), Хасиока (44, автогол)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 74) — Эдегор, Партей (Райс, 67), Смит-Роу (Жоржиньо, 85) — Нелсон (Мартинелли, 74), Хаверц (Нкетиа, 67), Троссар

"Лутон": Камински — Каборе, Менги, Хасиока, Даути — Кларк, Баркли, Мпанзу (Чонг, 54) — Таунсенд (Берри, 81), Моррис, Оньединма (Вудроу, 75)

Предупреждения: Хаверц (66) — Кларк (66), Оньединма (74)