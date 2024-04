Тен Хаг: Челси не хотел продавать Маунта, но он сам решил перейти в Манчестер Юнайтед

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг о Мейсоне Маунте:

"Я не думаю, что Челси хотел его продать!".

"Они хотели его оставить и много раз предлагали ему новый контракт. Но он хотел сделать этот шаг и присоединиться к МЮ".

В последнем матче Мейсон за "красных дьяволов" отметился голом. Он забил в ворота "Брентфорда" (1:1), это его первый мяч за "Юнайтед". Отметим, что ему всего 25 лет, и он имеет еще кучу времени вылечить свои травмы и снова вернуть свою пиковую форму.

