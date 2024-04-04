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Тен Хаг: Челси не хотел продавать Маунта, но он сам решил перейти в Манчестер Юнайтед
Челси предлагали ему контракт
twitter.com/FabrizioRomano
Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг о Мейсоне Маунте:
"Я не думаю, что Челси хотел его продать!".
"Они хотели его оставить и много раз предлагали ему новый контракт. Но он хотел сделать этот шаг и присоединиться к МЮ".
В последнем матче Мейсон за "красных дьяволов" отметился голом. Он забил в ворота "Брентфорда" (1:1), это его первый мяч за "Юнайтед". Отметим, что ему всего 25 лет, и он имеет еще кучу времени вылечить свои травмы и снова вернуть свою пиковую форму.
???? Ten Hag on Mason Mount: “I don't think Chelsea wanted to sell him!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2024
“They wanted to keep him and offered him a new contract many times. But he wanted to make this step and join Man United”. pic.twitter.com/2Eo3fkTgvO
В последнем матч Маунт за "красных дьяволов" отметился голом. Он забил в ворота "Брентфорда" (1:1), это его первый мяч за "Юнайтед".
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