Ньюкасл вынужден сделать усиление в линии защиты этим летом

В связи с серьезными травмами Ласселлса и Ботмана (у обоих разрывы передних крестообразных связок), оба защитника будут отсутствовать от шести до девяти месяцев. "Ньюкасл" планирует подписать двух игроков на их позиции в ближайшее трансферное окно после того, как их летние планы были перевернуты с ног на голову.

На данный момент, Дэн Берн и Фабиан Шер будут теми игроками, которые займут место в центре защиты до конца текущей футбольной кампании. Кроме этого, Пол Дамметт, который в этом сезоне сыграл лишь четыре минуты в Премьер-лиге, является единственным другим здоровым центральным защитником в клубе и может получить больше игрового времени в отсутствие Ласселлса и Ботмана.

Напомним, что "Ньюкасл" после 30 сыгранных матчей в АПЛ занимает восьмое место, имея в своем активе 44 очка.