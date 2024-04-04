Клубы АПЛ интересуются защитником Байера

Леверкузенцы в этом сезоне поражают футбольный мир не только своей яркой игрой, но и великолепными результатами. Поэтому и неудивительно, что их игроки сейчас находятся на радарах многих европейских топ-клубов.

Известно, что "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в потенциальном переходе флангового защитника "Байера" Джереми Фримпонга этим летом. Голландец, который является одной из главных звезд леверкузенцев, будет доступен в ближайшее трансферное окно при условии выплаты отступных в размере 35 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что Джереми Фримпонг в этом сезоне отметился 12 голами и 11 ассистами в 35 поединках.