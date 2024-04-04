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Клубы АПЛ интересуются защитником Байера

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Клубы АПЛ интересуются защитником Байера

Фото: The Peoples Person

Новина українською

Леверкузенцы в этом сезоне поражают футбольный мир не только своей яркой игрой, но и великолепными результатами. Поэтому и неудивительно, что их игроки сейчас находятся на радарах многих европейских топ-клубов.

Известно, что "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в потенциальном переходе флангового защитника "Байера" Джереми Фримпонга этим летом. Голландец, который является одной из главных звезд леверкузенцев, будет доступен в ближайшее трансферное окно при условии выплаты отступных в размере 35 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что Джереми Фримпонг в этом сезоне отметился 12 голами и 11 ассистами в 35 поединках.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джереми Фримпонг
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
04.04.2024 в 09:23
Статистика сильная, можно было бы попробовать его в Реале( на замену Карвахалю) , тем более ценник не кусает! Мне было бы интересно, но в Реале есть и Васкес , который неплохо закрывает эту позицию так что Перес вряд ли рассматривает этот вариант..
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Комментарии 1
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KondratCheUa (Чернигов)
04.04.2024 в 09:23
Статистика сильная, можно было бы попробовать его в Реале( на замену Карвахалю) , тем более ценник не кусает! Мне было бы интересно, но в Реале есть и Васкес , который неплохо закрывает эту позицию так что Перес вряд ли рассматривает этот вариант..
Ответить
0
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