Зинченко вернулся в старт. Арсенал - Лутон 2:0. Видео голов и обзор матча

Лондонский "Арсенал" одержал уверенную победу над "Лутоном" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги - 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме. Сперва отличился Мартин Эдегор, второй мяч в свои ворота занёс защитник гостей Даики Хасиока.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко впервые с февраля вышел в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты, после чего его заменил Такехиро Томиясу.

АПЛ. 31-й тур.

3 апреля. Лондон. "Эмирейтс"

Арсенал - Лутон Таун – 2:0

Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)