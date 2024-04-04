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Зинченко вернулся в старт. Арсенал - Лутон 2:0. Видео голов и обзор матча
"Канониры" выходят на первое место в таблице АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" одержал уверенную победу над "Лутоном" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги - 2:0.
Оба гола были забиты в первом тайме. Сперва отличился Мартин Эдегор, второй мяч в свои ворота занёс защитник гостей Даики Хасиока.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко впервые с февраля вышел в стартовом составе и провёл на поле 74 минуты, после чего его заменил Такехиро Томиясу.
АПЛ. 31-й тур.
3 апреля. Лондон. "Эмирейтс"
Арсенал - Лутон Таун – 2:0
Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)
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