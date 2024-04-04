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Фил Фоден установил личный голевой рекорд

Англия

Прогресс Фила виден невооружённым взглядом

Фил Фоден установил личный голевой рекорд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден впервые в карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах в рамках одного сезона.

Напомним, хет-трик Фодена принёс "горожанам" победу в матче 31-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:1). В составе первой команды "Сити" Фил выступает с 2017 года. Срок действующего соглашения 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2027 года.

На данный момент Фоден занимает восьмое место в бомбаридской гонке чемпионата Англии.

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Опубликовал: Александр Бураков
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