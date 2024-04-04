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Фил Фоден установил личный голевой рекорд
Прогресс Фила виден невооружённым взглядом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден впервые в карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах в рамках одного сезона.
Напомним, хет-трик Фодена принёс "горожанам" победу в матче 31-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:1). В составе первой команды "Сити" Фил выступает с 2017 года. Срок действующего соглашения 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2027 года.
На данный момент Фоден занимает восьмое место в бомбаридской гонке чемпионата Англии.
Phil Foden has scored 20+ goals across all competitions in a single season for the first time in his career ????— LiveScore (@livescore) April 3, 2024
The big man looks proud ???????? pic.twitter.com/tbl4Zfmx1M
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