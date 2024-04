Фил Фоден установил личный голевой рекорд

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден впервые в карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах в рамках одного сезона.

Напомним, хет-трик Фодена принёс "горожанам" победу в матче 31-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (4:1). В составе первой команды "Сити" Фил выступает с 2017 года. Срок действующего соглашения 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2027 года.

На данный момент Фоден занимает восьмое место в бомбаридской гонке чемпионата Англии.

