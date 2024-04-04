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Бернарду Силва может летом покинуть Манчестер Сити 

Англия

Португальско-испанская сага продолжается 

Бернарду Силва может летом покинуть Манчестер Сити 

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прошлым летом Хави и Лапорта были заинтересованы в подписании Бернарду, и даже велись переговоры с "Сити" по португальскому легионеру. Однако, в конце концов, проблемы "Барсы" с выплатой заработной платы поставили крест на этой сделке. В то время, когда новая попытка каталонцев не увенчалась успехом, Силва решил продлить свой контракт с горожанами еще на один сезон, до 2026 года, но с условием расторжения, которое было "благоприятным" для финансов "Барселоны" - около 58 миллионов евро.

По информации Mundo Deportivo, текущий сезон может стать последним в "Манчестер Сити" для Бернарду. Этим летом он может принять окончательное решение покинуть клуб, если получит предложение, которое удовлетворит его на спортивном уровне после семи сезонов в Англии, где он выиграл все. Что касается "Барсы", то она может столкнуться с дилеммой: приобрести Силву, который уже не является молодым и за большие деньги или же отказаться от него, зная, что есть большая вероятность того, что он подпишет контракт с другим клубом на последние годы своей карьеры.

Добавим, что португалец в этом сезоне сыграл 38 матчей, где забил 9 голов и отдал 5 передач.

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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