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Арсенал намерен подписать форварда РБ Лейпциг
Канониры заинтересовались Беньямином Шешко
Фото: Scouted Football
Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и лондонский "Арсенал".
"Канониры" заинтересовались форвардом "РБ Лейпциг" Беньямином Шешко. Но им придется конкурировать с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые также наблюдают за игроком.
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Шешко в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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