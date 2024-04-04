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Арсенал намерен подписать форварда РБ Лейпциг

Англия
Обновлено

Канониры заинтересовались Беньямином Шешко

Арсенал намерен подписать форварда РБ Лейпциг

Фото: Scouted Football

Новина українською

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и лондонский "Арсенал".

"Канониры" заинтересовались форвардом "РБ Лейпциг" Беньямином Шешко. Но им придется конкурировать с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые также наблюдают за игроком.

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Шешко в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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