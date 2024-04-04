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Феерия Судакова, синхронные победы лидеров АПЛ, заявки ПСЖ и Байера на дубль. Главные новости за 3 апреля

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 апреля

Феерия Судакова, синхронные победы лидеров АПЛ, заявки ПСЖ и Байера на дубль. Главные новости за 3 апреля

shakhtar.com

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 3 апреля.

Судаков вывел Шахтёр в финал

"Шахтёр" впервые с 2019-го года пробился в финал Кубка Украины. На пути к решающему раунду "горняки" разгромили одесский "Черноморец" (4:1). Главным героем встречи стал Георгий Судаков, который помимо ассиста на Сикана оформил дубль после двух блестящих индивидуальных проходов. Второй финалист определится во встрече "Полесье" – "Ворскла".

Сити легко победил Астон Виллу

"Манчестер Сити" продолжает погоню за "Арсеналом" и "Ливерпулем". В 30-м туре "горожане" разгромили "Астон Виллу" за счёт хет-трик Фила Фодена. При этом Эрлинд Холанд и Кевин Де Брюйне провели всю игру на лавке для запасных. Таким образом "Сити" сравнялся с "Ливерпулем" по очках, у которого имеется матч в запасе.

Арсенал вышел в лидеры

Не теряет оборотов и "Арсенал". Подопечные Микеля Артеты в среду вышли в лидеры АПЛ, переиграв дома "Лутон" (2:0). Оба гола "канониры" провели ещё до перерыва, а Александр Зинченко отыграл стартовые 75 минут. До завтрашней игры "Ливерпуля" "Арсенал" остаётся первым с одним очком отрыва от конкурентов.

ПСЖ в финале

Без сюрпризов также обошлось в Кубке Франции. ПСЖ пробился в решающий матч после минимальной победы над "Ренном" (1:0). Разницу как всегда сделал Килиан Мбаппе, который до забитого гола умудрился не реализовать пенальти. В финале парижане сыграют против "Лиона".

Байер на пути к дублю

Также близок к золотому дублю и "Байер". Леверкузен в среду легко справились с "Фортуной" (4:0) в полуфинале Кубка Германии. Ещё до перерыва в воротах представителя второй Бундеслиги побывало три мяча. Флориан Виртц оформил 2+1, а Виктор Бонифасе после перерыва сыграл свой первый матч за "Байер" в календарном году. Вторым финалистом ранее стал "Кайзерслаутерн".

Судьба матча Минай – Динамо

Доигровка скандального матча 16-го тура УПЛ между "Минаем" и "Динамо" состоится в Киеве. Игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Лобановского 17 апреля и начнется в 15:30. Напомним, что этот поединок должен был состояться в декабре в Минае, и начался по расписанию. Но из-за воздушной тревоги команды успели сыграть лишь немногим более минуты.

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