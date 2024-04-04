Защитник Челси хочет остаться в клубе Бундеслиги

Левый защитник "Челси" Иен Маатсен, который сейчас выступает за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды, не заинтересован в возвращении в свою команду.

По информации издания Sky Sports, игрок хочет остаться в немецком клубе еще хотя бы на один сезон. "Боруссия" в свою очередь стремится сохранить футболиста.

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Маатсен в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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