Тен Хаг - после упущенной победы над Челси: Мы доминировали над соперником

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своих подопечных в матче 31-го тура английской Премьер-Лиги против "Челси" (3:4).

"Манчестер Юнайтед" владел инициативой на поле, но мы допустили отдельные ошибки, которые стоили нам игры. Мы должны извлечь из этого урок. Если ты играешь за "МЮ" - ты уже должен знать, как справляться с этими обстоятельствами. Мне понравилось, как играла моя команда, это было фантастически. Мы владели мячом, доминировали над соперником.

За пять дней мы потеряли пять очков. Это неприемлемо. У нас должны быть высокие стандарты, если мы хотим бороться за попадание в Лигу чемпионов. Не знаю, какие у нас шансы на попадание в топ-4 - надо снова заглянуть в таблицу. Каждое очко теперь будет стоить дороже", - приводит слова нидерландца BBC Sport.