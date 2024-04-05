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Бруно Фернандеш о поражении от Челси: Матч был в наших руках, но мы его проиграли 

Англия
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Болельщики МЮ тоже в неприятном шоке

Бруно Фернандеш о поражении от Челси: Матч был в наших руках, но мы его проиграли 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний матч на "Стэмфорд-Бридж" выдался достаточно зрелищным: 7 голов на двоих, где каждая из команд должна была отыгрываться во время поединка, а победу вырвали хозяева на последних секундах игры. Такой результат изрядно шокировал игроков "Манчестер Юнайтед", в частности его капитана Бруну Фернандеша.

"Матч был в наших руках, но мы его проиграли. Это расстраивает. Это трудно принять. Мы хорошо контролировали игру в последние минуты. Но они получили два момента и забили два гола. После угловых мы должны были действовать намного быстрее. Мы заранее знали, что они быстро выполняют угловые и вбрасывания. В последних играх мы пропустили слишком много ударов. Нужно защищать свою штрафную зону. Это большая игра (в воскресенье против "Ливерпуля"). Мне не нужно ничего говорить (своим товарищам по команде). Если мне нужно что-то сказать, то это проблема, потому что это большой клуб", - цитирует Фернандеша Goal.com.

Добавим, что "МЮ" после 30 сыгранных матчей чемпионата находится на 6-й позиции, имея в своем активе 48 очков. "Челси" провел на игру меньше и с 43 очками занимает 10-е место.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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