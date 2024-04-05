Энцо Фернандес: Мне нравится играть за Челси, но я недоволен нашим местом в турнирной таблице

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес рассказал о своём положении в стане лондонского клуба.

"Мне очень нравится играть здесь, в "Челси". Счастлив ли я? Да, конечно!

Я недоволен нашим местом в турнирной таблице, это злит меня и моих товарищей по команде. Мы хотим побеждать. Будем надеяться, что следующий сезон сложится для нас намного лучше", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.