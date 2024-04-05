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Энцо Фернандес: Мне нравится играть за Челси, но я недоволен нашим местом в турнирной таблице
Чемпион мира ожидал большего
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес рассказал о своём положении в стане лондонского клуба.
"Мне очень нравится играть здесь, в "Челси". Счастлив ли я? Да, конечно!
Я недоволен нашим местом в турнирной таблице, это злит меня и моих товарищей по команде. Мы хотим побеждать. Будем надеяться, что следующий сезон сложится для нас намного лучше", - приводит слова аргентинца журналист Фабрицио Романо.
После 29 сыгранных матчей "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
???????? Enzo Fernandez: "I really enjoy playing here at Chelsea. Happy? Yes, of course!", told DAZN.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2024
"I don’t like our place in the standing, that angers me and my teammates. We want to win. But it's a process and let's hope next season will be much better for us". pic.twitter.com/MuUR01wTtH
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