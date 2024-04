Энцо Фернандес: Мне нравится играть за Челси, но я недоволен нашим местом в турнирной таблице

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес рассказал о своём положении в стане лондонского клуба.

После 29 сыгранных матчей "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

???????? Enzo Fernandez: "I really enjoy playing here at Chelsea. Happy? Yes, of course!", told DAZN.



"I don’t like our place in the standing, that angers me and my teammates. We want to win. But it's a process and let's hope next season will be much better for us". pic.twitter.com/MuUR01wTtH