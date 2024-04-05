Почеттино: Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать фанатов

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал свои отношения с болельщиками клуба.

"Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать расположение болельщиков. Я хочу, чтобы команда выигрывала игры и верила в себя. Я здесь не для того, чтобы лицемерить и говорить, что люблю фанатов".