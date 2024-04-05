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Почеттино: Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать фанатов

Англия

Наставник "синих" высказался о болельщиках

Почеттино: Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать фанатов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал свои отношения с болельщиками клуба.

"Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать расположение болельщиков. Я хочу, чтобы команда выигрывала игры и верила в себя. Я здесь не для того, чтобы лицемерить и говорить, что люблю фанатов".

Самый важный матч "Челси" состоится 7 апреля. Они сыграют против "Шеффилд Юнайтед".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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