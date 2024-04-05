Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино: Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать фанатов
Наставник "синих" высказался о болельщиках
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал свои отношения с болельщиками клуба.
"Я с самого начала сказал, что не буду целовать значок, чтобы завоевать расположение болельщиков. Я хочу, чтобы команда выигрывала игры и верила в себя. Я здесь не для того, чтобы лицемерить и говорить, что люблю фанатов".
Самый важный матч "Челси" состоится 7 апреля. Они сыграют против "Шеффилд Юнайтед".
Читайте такжеЗащитник Челси хочет остаться в клубе Бундеслиги
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника
- Ворскла в финале Кубка, Динамо – на третьем месте УПЛ, а Коул Палмер устроил шоу на Стэмфорде. Главные новости за 4 апреля
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн